На молодежном чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты

По завершении четвертьфиналов, состоявшихся на молодежном чемпионате мира-2021 по хоккею, количество претендентов на золотые медали сократилось с восьми до четырех.

Турнир проходит в канадском Эдмонтоне.

Первой в полуфинал отобралась молодежная сборная России, минимально обыгравшая немецких 20-летних сверстников – 2:1.

Соперниками россиян в полуфинале будут канадцы. В четвертьфинальном противостоянии молодежных сборных Канады и Чехии Канада победила со счетом 3:0.

В принципиальном скандинавском противостоянии молодежных сборных Финляндии и Швеции финские хоккеисты, уступая после первого периода 0:2, в итоге взяли верх 3:2, забросив победную шайбу на последней минуте третьего периода.

Соперников финнов в полуфинале будут американцы. Молодежная сборная США обыграла в четвертьфинале сверстников из Словакии – 5:2.





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