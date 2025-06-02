На Закарпатті вперше відбудуться всеукраїнські змагання для поранених військових та ветеранів
Закарпаття готується прийняти всеукраїнські спортивні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення під час війни
Про це повідомили в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.
У програмі змагань
● жим лежачи;
● ривок гирі;
● настільний теніс;
● велотренажер (на витрату 30 ккал);
● гребний тренажер (100 секунд);
● армреслінг.
Розклад подій
4 липня, четвер
● протягом дня — заїзд та поселення учасників;
● харчування забезпечується впродовж усього періоду змагань.
5 липня, пʼятниця
● 09:00–10:00 — реєстрація учасників;
● змагання з жиму лежачи (кількість повторів за 1 хвилину);
● ривок гирі (за 1 хвилину);
● настільний теніс.
6 липня, субота
● велотренажер — подолання 30 ккал;
● гребний тренажер — максимальна дистанція за 100 секунд;
● армреслінг.
Проживання та логістика
Усім учасникам надається безоплатне проживання у готелі.
У дні змагань організовано трансфер від готелю до місця проведення події.
Зареєструватися можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAQgDeAGXMaekzyWe8q2OJaAgi2SBsTo1_s0iE96oVpU0VDw/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExMnlpanZzUjh3NGNnbjRuUwEeKbLGU61WwtIutKK68IkXPbF8Iauzas1k4gqaJ8t-Cd6z4FpPPtthY4YRPOQ_aem_QFjxcnKsVoaz1S8Z09Yp1Q
Або телефоном: +380 (98) 794 70 16.
Джерело: espreso.tv