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На Закарпатті вперше відбудуться всеукраїнські змагання для поранених військових та ветеранів

На Закарпатті вперше відбудуться всеукраїнські змагання для поранених військових та ветеранів

Закарпаття готується прийняти всеукраїнські спортивні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення під час війни

Про це повідомили в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У програмі змагань

● жим лежачи;

● ривок гирі;

● настільний теніс;

● велотренажер (на витрату 30 ккал);

● гребний тренажер (100 секунд);

● армреслінг.

Розклад подій

4 липня, четвер

● протягом дня — заїзд та поселення учасників;

● харчування забезпечується впродовж усього періоду змагань.

5 липня, пʼятниця

● 09:00–10:00 — реєстрація учасників;

● змагання з жиму лежачи (кількість повторів за 1 хвилину);

● ривок гирі (за 1 хвилину);

● настільний теніс.

6 липня, субота

● велотренажер — подолання 30 ккал;

● гребний тренажер — максимальна дистанція за 100 секунд;

● армреслінг.

Проживання та логістика

Усім учасникам надається безоплатне проживання у готелі.

У дні змагань організовано трансфер від готелю до місця проведення події.

Зареєструватися можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAQgDeAGXMaekzyWe8q2OJaAgi2SBsTo1_s0iE96oVpU0VDw/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExMnlpanZzUjh3NGNnbjRuUwEeKbLGU61WwtIutKK68IkXPbF8Iauzas1k4gqaJ8t-Cd6z4FpPPtthY4YRPOQ_aem_QFjxcnKsVoaz1S8Z09Yp1Q

Або телефоном: +380 (98) 794 70 16.

Джерело: espreso.tv

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