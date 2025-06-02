На Закарпатті вперше відбудуться всеукраїнські змагання для поранених військових та ветеранів

Закарпаття готується прийняти всеукраїнські спортивні змагання серед військовослужбовців та ветеранів, які отримали поранення під час війни

Про це повідомили в Закарпатському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

У програмі змагань

● жим лежачи;

● ривок гирі;

● настільний теніс;

● велотренажер (на витрату 30 ккал);

● гребний тренажер (100 секунд);

● армреслінг.

Розклад подій

4 липня, четвер

● протягом дня — заїзд та поселення учасників;

● харчування забезпечується впродовж усього періоду змагань.

5 липня, пʼятниця

● 09:00–10:00 — реєстрація учасників;

● змагання з жиму лежачи (кількість повторів за 1 хвилину);

● ривок гирі (за 1 хвилину);

● настільний теніс.

6 липня, субота

● велотренажер — подолання 30 ккал;

● гребний тренажер — максимальна дистанція за 100 секунд;

● армреслінг.

Проживання та логістика

Усім учасникам надається безоплатне проживання у готелі.

У дні змагань організовано трансфер від готелю до місця проведення події.

Зареєструватися можна за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAQgDeAGXMaekzyWe8q2OJaAgi2SBsTo1_s0iE96oVpU0VDw/viewform?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExMnlpanZzUjh3NGNnbjRuUwEeKbLGU61WwtIutKK68IkXPbF8Iauzas1k4gqaJ8t-Cd6z4FpPPtthY4YRPOQ_aem_QFjxcnKsVoaz1S8Z09Yp1Q

Або телефоном: +380 (98) 794 70 16.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»