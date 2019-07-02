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Начался выступлением парашютистов, закончился "серебром" для харьковчанки: первый день Чемпионата по пожарно-прикладному спорту

На стадион спорткомплекса Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области приземляются парашютисты с флагами спасательной службы. Так начинается полуфинал Чемпионата Украины по пожарно-прикладному спорту.

Александр Тарасов, вице-президент федерации пожарно-прикладного спорта объясняет, что такие соревнования не просто испытывают мышцы. На них отрабатываются навыки, которые спасатели используют при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Александр Тарасов, вице-президент федерации пожарно-прикладного спорта

Для чего нужен пожарно-прикладной спорт - он всегда был, есть и будет одной из основных форм подготовки личного состава для выполнения сложных задач, которые стоят в реальной жизни. Потому что все элементы, которые включает в себя пожарно-прикладной спорт, взяты из практики, пожарное снаряжение используется на практике

Сегодня участники будут карабкаться на второй и четвертый этажи учебной башни с помощью штурмовых лестниц.

На соревнования прибыл и глава ГСЧС Украины - Николай Чечеткин.

Из почти четырехсот участников из разных областей есть и несколько десятков девушек.

Николай Чечеткин, глава ГСЧС Украины

Я хочу побажати всім успіхів, натхнення і наснаги, і бажання перемогти. Хочу окремо привітати представниць нашої найкращої статі - наших дівчат, наших жінок, які вже третій рік поспіль приймають участь у цих змаганнях. Всім бажаю успіхів, щастя, миру, нехай Бог береже ваші родини і нашу Україну.

До того, как три года назад женщин допустили к участию в чемпионате, они демонстрировали свое мастерство только на показательных забегах. Второе место в подъеме по штурмовой лестнице среди девушек занимает харьковчанка - студентка Сабина Садыхова.

Сабина Садыхова, студентка

Мені сподобалось, було цікаво, звісно,але хотілось би краще. Я намагаюсь не хвилюватись, але все ж таки є трохи. - Що плануєш на наступні роки? - Далі тільки покращувати свій результат, тільки вперед, тільки далі.

Завтра чемпионат продолжится - спортсмены будут преодолевать 100-метровую полосу препятствий и определять лучших в подъеме по выдвижной лестнице на 3-й этаж учебной башни.

 

Агентство Телевидения Новости

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