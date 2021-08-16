"Нас ждали с медалями": в парке Горького прошла встреча с харьковскими олимпийцами

Когда долгожданная олимпийская "бронза" стала реальностью, в первые минуты после ее получения даже поверить было сложно, рассказывает харьковская синхронистка Ксения Сидоренко. Для спортсменки это были четвертые Олимпийские игры, которые в результате закончились исторической победой.

Ксения Сидоренко, бронзовая призерка Олимпийских игр 2020 года по синхронному плаванию

Нас туда отправляли и ждали с медалями. Поэтому ни в коем случае не хотелось подвести ни страну, ни родной город, ни близких, ни администрацию. Хотелось наилучшим образом показать то, чему мы научились

Команда, состоящая исключительно из харьковчанок, завоевала для Украины 2 комплекта "бронзовых" медалей Олимпиады в Токио - в соревнованиях групп и дуэтов.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук получили бронзовые медали в дуэте, а через несколько дней сборная Украины по синхронному плаванию снова заняла третье место. Сегодня героев Олимпиады-2020, которые изменили историю, приветствовали в родном городе. В Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в знак благодарности за титанический труд спортсменов провели праздник.

Встретился с харьковскими спортсменами, которые принимали участие в Летних Олимпийских играх в Токио и исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов. По его словам, будет принято решение о денежных наградах для спортсменов и подарках в виде недвижимого имущества.

Игорь Терехов, и.о. городского головы Харькова

Мы благодарны вам, мы благодарны за то, что вы прославили наш любимый родной город Харьков. Мы благодарны вам за то, что вы прославили Украину, и мы благодарны вам за то, что вы навсегда вписали золотыми буквами свои имена в книгу олимпийцев

По словам главного тренеры харьковских пловчих Светланы Саидовой, поддержка семьи, болельщиков и родного города изрядно помогала в борьбе за лучшие выступления. Харьков, в свою очередь, верил в то, что без награды спортсменки не вернутся.

Светлана Саидова, главный тренер сборной Украины по синхронному плаванию

Большое вам спасибо за поддержку, за искренние слова, за мотивацию для наших спортсменов, и конечно всем присутствующим - спасибо. Я понимаю, что за этим успехом стоит огромная армия людей

Встреча с олимпийцами открыла программу праздничных мероприятий ко Дню города - 23 августа

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