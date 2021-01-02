Назван лучший боксерский нокаут 2020 года

Апперкот, надолго «вырубил» боксера, пропустившего этот удар.

Наиболее авторитетное международное издание в мире бокса "The Ring" назвало лучший нокаут ушедшего 2020 года.

Лавры победителя достались американцу Джервонте Дэвису, который 31 октября прошлого года в 6-м раунде провел «убийственный» апперкот, после которого соперник Дэвиса Мексиканец Лео Санта Крус несколько минут оставался без сознания.

Остается добавить, что у Дэвиса 24 победы в 24 боях на профессиональном ринге. При этом 23 – нокаутом.





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