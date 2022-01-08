Непобедимый боксёр «поплыл», пропустив сокрушительный удар

В главном бою боксерского вечера встречались соперники, до сих пор ни разу не проигрывавшие. Поединок завершился досрочно, после, фактически, нокаутирующего удара.

В американском Орландо (штат Флорида) дрались в рамках второго полулёгкого веса (до 59 кг) Луис Нуньес из Панамы и пуэрториканец Карлос Арриета. В послужном списке Нуньеса было 15 побед в 15-ти боях, в том числе 11 — нокаутом. У Арриреты — 14 побед в 14-ти поединках, в том числе 8 — нокаутом.

Это был 10-тираундовый бой и, казалось, дело шло к подсчёту судейских записок. Но в 10-м раунде Нуньес мощно пробил навстречу правый хук. Аррирета, пропустив этот удар, остался на ногах, но откровенно «поплыл», и Нуньес бросился на добивание.

Увидев, что Аррирета уже не в состоянии защищаться, рефери остановил бой, присудив Нуньесу победу техническим нокаутом.

Ниже — видео боя. Его развязка — с 28:15.





Агентство Телевидения Новости