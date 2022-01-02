Невероятно. Один и тот же баскетболист совершает победный бросок на последней секунде двух матчей

Подобное произошло впервые в истории НБА.

В матче регулярного чемпионата НБА между «Вашингтон Уизардс» и «Чикаго Буллз» за 3,3 секунды до завершения четвертой четверти счет был 119:117 в пользу «Вашингтона».

Оставшегося времени баскетболистам «Чикаго» хватило, чтобы вывести на трехочковый бросок Демара Дерозана, и тот, совершив баззер битер (бросок с сиреной) принес своей команде победу 120:119.

Днем ранее тот же Дерозан аналогичным образом вырвал победу для «Чикаго» в матче против «Индианы Пейсерс» — 108:106.

Подобного — двух победных баззер битеров от одного баскетболиста в течение двух двух дней, не было еще никогда в истории НБА.

Демар Дерозан сказал по поводу своего уникального достижения: «Я не понимаю — я сплю, или это реальность».





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