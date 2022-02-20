Нокаут в бою супертяжей

Канаты удержали нокаутированного боксёра от вылета за пределы ринга.

В главном бою боксёрского вечера в канадском Монреале дрались в рамках супертяжелого веса россиянин Арсланбек Махмудов, проживающий в Канаде и Мариуш Вах из Польши.

В 6-м раунде Махмудов серией ударов уронил соперника, при этом Вах едва не оказался за рингом.

До счёта «10» Вах сумел подняться на ноги, однако было совершенно очевидно, что продолжать бой он не в состоянии, и рефери зафиксировал победу Махмудова.

Следует отметить, что Махмудов провел 14 боев на профессиональном ринге и во всех 14-ти он одержал победы. В поединке против Ваха Махмудов защитил титулы чемпиона Северной Америки по версиям NABA и NABF.

Агентство Телевидения Новости