Нокаут за 10 секунд до конца раунда

Очень больно.

В главном бою вечера бокса в Мехико очень перспективный 19-летний мексиканский легковес Жаир Вальтиерра забил впечатляющим нокаутом бывшего чемпиона мира по версии WBA своего соотечественника Эммануэля Лопеса.

Нокаут случился за 10 секунд до конца 3-го раунда (ниже на видео боя - на 3:40)..

У Вальтиерры теперь 15 побед в 15-ти боях на профессилнальном ринге, в том числе 8 - нокаутом. Вальтиерра сохранил свой титул WBC Latino.





Агентство Телевидения Новости