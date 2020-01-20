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Нокаут за 40 секунд и 78 миллионов долларов призовых

Нокаут за 40 секунд и 78 миллионов долларов призовых

Культовый ирландский боец UFC Конор Макгрегор одержал зрелищную и довольно быструю победу, за которую получил крупный гонорар

Макгрегор дрался против американца Дональда Серроне и победил нокаутом всего за 40 секунд.

Причем Серроне после боя был госпитализирован.

Макгрегор же стал после этого боя богаче на 78 миллионов долларов. 3 миллиона - таковым был его фиксированный гонорар и еще 75 миллионов набежало от продаж просмотра этого поединка.

Выходит, что Макгегор за каждую секунду боя заработал почти по 2 миллиона долларов.


Агентство Телевидения Новости

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