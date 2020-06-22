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Нокдаун и нокаут в главном поединке боксерского вечера

Нокдаун и нокаут в главном поединке боксерского вечера

Чемпион мира в первом полулегком весе по версии WBO жестко обошелся с соперником.

В Мехико в главном бою боксерского вечера чемпион мира в первом полулегком весе по версии WBO Эмануэль Наваррете дрался против своего соотечественника Уриэля Лопеса.

В 5-м раунде Наваррете отправил соперника в нокдаун ударом в печень, а в 6-м, активно обрабатывая как лицо так и корпус Лопеса – нокаутировал.

У Наваррете это 31-я победа, в том числе 27-я нокаутом, при одном поражении.

Агентство Телевидения Новости

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