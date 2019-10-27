Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:27
Просмотров: 184

Нокдаун и нокаут в первом раунде боя супертяжей

Нокдаун и нокаут в первом раунде боя супертяжей

Польский боксер супертяжелого веса Артур Шпилька одержал быструю зрелищную победу.

Всего три месяца назад Шпилька проиграл тяжелейшим нокаутом англичанину Дереку Чисоре. И, вот, 30-летний поляк после того крайне чувствительного поражения вышел в ринг, дабы продемонсрировать, что  его рано списывать со счетов.

В главном бою боксерского вечера в польском городе Сосновец Шпилька дрался против итальянца Фабио Туйаха.

В первом же раунде Артур послал соперника сначала в нокдаун, а затем в нокаут. Это 22-я победа Шпильки (в том числе 15-я нокаутом) на профессиональном ринге при четырех поражениях.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 