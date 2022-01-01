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01.01.2022 14:41
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Новогодний шедевр в НБА. Победный бросок с сиреной об окончании матча

Новогодний шедевр в НБА. Победный бросок с сиреной об окончании матча

Баззер битер — так в баскетболе называют результативный бросок, совершенный за мгновение до истечения игрового времени.

Баззер битер, причём трехочковый, да еще и принесший победу в матче, случился в поединке регулярного чемпионата НБА между «Индианой Пейсерс» и «Чикаго Буллз».

«Индиана» вела в счёте — 106:105. Шли последние секунды четвертой четверти. Мяч был у баскетболиста «Чикаго» Демара Дерозана. Он совершил дальний бросок, выпустив мяч из рук за 0,5 секунды до сирены. Бросок пришелся точно в цель, то бишь в кольцо «Индианы».

Так баскетболисты «Чикаго» праздновали победу 108:106, а Дерозан, само собой, бурно порадовался и оказался в объятиях партнеров по команде.


Агентство Телевидения Новости

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