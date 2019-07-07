Оба соперника оказались после боя в инвалидных колясках

После центрального поединка турнира по смешанным единоборствам UFC 239 в американском Лас-Вегасе оба бойца не могли идти самостоятельно

Бой между американцем Джоном Джонсом и бразильцем Тиаго Сантосом продлился все пять раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Джонс - 47:48, 48:47, 48:47.

Как оказлось, и Джонс и Сантос травмировали в ходе боя ноги, а потому обоим понадобились инвалидные коляски.





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