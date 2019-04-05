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05.04.2019 18:48
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Обнародован диагноз боксера, отказавшегося продолжать бой против харьковчанина Александра Гвоздика

Обнародован диагноз боксера, отказавшегося продолжать бой против харьковчанина Александра Гвоздика

Французский боксер Дуду Энгумбу, потерпевший в минувший уик-энд поражение техническим нокаутом от украинца Александра Гвоздика из Харькова, возможно, не симулировал.

Энгумбу в 5-м раунде отказался продолжать бой, сославшись на травму ноги. Однако тот же Гвоздик засмневался сразу после боя, что травма действительно имела место быть.

И, вот, как сообщает ESPN, Энгумбу поставлен диагноз - разрыв связок голеностопа.


Агентство Телевидения Новости

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