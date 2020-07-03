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Очень невезучий голкипер

Очень невезучий голкипер

Вратарь мало того, что забил мяч в свои ворота, так еще и при этом травмировался

В матче Первой лиги чемпионата Турции по футболу между командами “Алтай” из Измира и “Османлыспором” из Анкары случился курьезный и при этом драматичный эпизод.

Уругвайский голкипер “Османлыспора” Сантьяго Меле после, казалось бы, безобидного флангового навеса пытался зафиксировать мяч, но вместо этого направил его в свои ворота. Пытаясь спсти ситуацию, Меле отчаянно прыгнул за мячом и при падении травмировал плечо.  Из-за полученной травмы пришолсь просить замену.

После этого автогола счет стал 2:0 в пользу “Алтая”. А витоге поединок завершился со счетом 3:0.

Ниже, в видеообзоре матча, момент с автоголом и травмой вратаря, начиная с 20-й секунды.


Агентство Телевидения Новости

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