Спорт
Перейти к списку новостей
01.08.2019 18:09
Просмотров: 105

Очень разозлившийся теннисист трижды сломал свою ракетку

Очень разозлившийся теннисист трижды сломал свою ракетку

Австралийский теннисист Ник Кирьос подтвердил свою репутацию скандалиста.

В матче второго круга турнира в Вашингтоне Кирьос встречался с французом Желем Симоном.

В первом сете Кирьос, проиграв гейм, с горя разбил свою ракетку об корт. И на этом не успокоился. Он трижды подряд запустил ракеткой по корту. Поосле чего подарил ее обломки ребенку, сидевшему на трибуне.

Следует отметить, что Кирьос сам матч у Симона в итоге выиграл - 6:4, 7:6.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 