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Официально: финал Кубка Украины по футболу перенесен в Харьков

Официально: финал Кубка Украины по футболу перенесен в Харьков

Обладатель Кубка Украины по футболу сезона 2019/2020 гг. определится в Харькове.

Сегодня это официально подтвердила Украинская Ассоциация футбола (УАФ).

Официальный сайт УАФ сообщил, что Исполком УАФ утвердил харьковский ОСК "Металлист" местом проведения финала Кубка Украины, который пройдет 8 июля 2020 года. В финале сыграют киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".

Перенос финального матча Кубка Украины из Львова в Харьков осуществлен после рассмотрения Исполкомом УАФ письма министерства здравоохранения с учетом эпидемической ситуации в регионах.

 

Агентство Телевидения Новости

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