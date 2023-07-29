Ольга Харлан допущена до участі у командних змаганнях на ЧС у Мілані

Дискваліфікацію українки припинено – міжнародна федерація фехтування підкорилася заклику МОК.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан, раніше дискваліфікована з чемпіонату світу 2023 року, що проходить в італійському Мілані, реабілітована. Тепер вона зможе взяти участь у командному турнірі з жіночої шаблі, повідомляє «Спортарена».

27 липня українку дискваліфікували з турніру після перемоги над росіянкою Анною Смірновою, яка виступала під нейтральним прапором. Після зустрічі українка відмовилася від рукостискання зі Смірновою.

Проте дискваліфікацію призупинив виконавчий комітет FIE (Міжнародної федерації фехтування), який має право втручатися у положення, видані під час турнірів під егідою організації.

Дії Харлан визнані сумлінними. Вона не була зобов’язана тиснути руку суперниці, а натомість салютувала їй мечем шаблі – саме так належить по Covid-протоколу, який діє на цій світовій першості.

Повідомляється, що FIE діяла згідно з закликом МОК, який наполягав на делікатному ставленні до ситуацій з українськими та нейтральними спортсменами.

Агентство Телевидения Новости