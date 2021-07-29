Спорт
Перейти к списку новостей
29.07.2021 16:35
Просмотров: 279

Олимпийские итоги после сегодняшнего дня. Больше медалей, чем у Украины, у 16-ти стран

Олимпийские итоги после сегодняшнего дня. Больше медалей, чем у Украины, у 16-ти стран

Украина в медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио находится на 54-м месте, но при этом только 16 стран могут похвастаться большим количеством завоеванных наград, чем Украина.

Дело в том, что все четыре медали Украины – бронзовые. Сегодня награду такого достоинства добыл пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем. Ранее бронзовыми призерами Токио-2020 стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук.

Лидирует в медальном зачете Китай – 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Далее в первой тройке Япония (15, 4, 6) и США (14, 14, 10).

Всего медали на нынешней Олимпиаде завоевали уже спортсмены 66-ти стран.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 