Олимпийские итоги после сегодняшнего дня. Больше медалей, чем у Украины, у 16-ти стран

Украина в медальном зачете Олимпиады-2020 в Токио находится на 54-м месте, но при этом только 16 стран могут похвастаться большим количеством завоеванных наград, чем Украина.

Дело в том, что все четыре медали Украины – бронзовые. Сегодня награду такого достоинства добыл пловец Михаил Романчук на дистанции 800 метров вольным стилем. Ранее бронзовыми призерами Токио-2020 стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин и дуэт стрелков Елена Костевич - Олег Омельчук.

Лидирует в медальном зачете Китай – 15 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей. Далее в первой тройке Япония (15, 4, 6) и США (14, 14, 10).

Всего медали на нынешней Олимпиаде завоевали уже спортсмены 66-ти стран.

Агентство Телевидения Новости