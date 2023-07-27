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Олімпійську чемпіонку Харлан дискваліфікували з ЧС після провокації росіянки з рукостисканням

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

На ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу. 

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду. 

Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою – 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу. 

Нагадаємо, 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі. 

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення рф. 

Агентство Телевидения Новости

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