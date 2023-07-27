Олімпійську чемпіонку Харлан дискваліфікували з ЧС після провокації росіянки з рукостисканням

Українську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували з чемпіонату світу через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій, яка змагалася у нейтральному статусі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На ЧС у Мілані Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7. Після поєдинку українка відмовилася тиснути суперниці руку. Росіянка, яку допустили до змагань в нейтральному статусі, після поразки влаштувала провокацію. Вона 50 хвилин залишалася на фехтувальній доріжці та наполягала, що за правилами, опонентка повинна потиснути їй руку. Врешті судді зарахували українці перемогу.

В наступному колі Ольга Харлан мала зустрітися з Йоаною Ілієвою, проте не вийшла на поєдинок. Болгарська шаблістка автоматично пройшла до наступного раунду.

Журналіст Eurosport Марко Аркарі повідомив, що українку дискваліфікували за порушення регламенту.

Ольга Харлан є олімпійською чемпіонкою – 2008 у командних змаганнях та шестиразовою чемпіонкою світу.

Нагадаємо, 30 березня Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що українські спортсмени бойкотуватимуть турніри, на яких будуть представлені спортсмени з Росії чи Білорусі.

27 липня Міністерство молоді та спорту України видало наказ, який дозволив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де виступають росіяни та білоруси у нейтральному статусі, а не під своїми прапорами. Таким, чином Україна відмовилася від бойкоту турнірів, де атлети з росії та Білорусі виступають у нейтральному статусі.

Харлан стала першою українською фехтувальницею, яка зустрілася з росіянкою після повномасштабного вторгнення рф.

Агентство Телевидения Новости