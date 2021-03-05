"Он заплатит за всё в ринге". Боксёры-супертяжи подрались во время дуэли взглядов

Кажется, это было не наигранно.

В Нанте (Франция) накануне боксерского поединка за вакантный титул чемпиона Евросоюза в супертяжелом весе между форанцузом Тони Йокой и Джоэлем Тамбве Джеко из Бельгии состоялись традиционные процедуры - взвешивание и дуэль взглядов.

Вес Джеко оставил 104 кг, Йоки - 111 кг.

Когда же боксеры стали смотреть друг другу в глаза, сначала руки у них были за спиной. Но затем у Джеко сдали нервы, и он зарядил пощечину сопернику.

Йока хотел ответить, но вмешались бодиагрды.

После случившегося Джеко сказал, что его пощечина была импульсивной. Йока заявил: "Это очень раздражает. Он ответит за всё в ринге".

Агентство Телевидения Новости