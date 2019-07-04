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Опеределились финалисты Золотого Кубка КОНКАКАФ

Опеределились финалисты Золотого Кубка КОНКАКАФ

Во втором полуфинале Золотого Кубка КОНКАКАФ голевым дублем отметился самый дорогой футболист сборной США.

В полуфинале встречались сборные США и Ямайки. Американцы выиграли 3:1. При этом второй и третий голы за сборную США забил 20-летний полузащитний Кристиан Пулишич, оба раза оказавшийся в нужных местах на добивании.

Пулишич является самым дорогим американским футболистом за всю историю. Ранее он принадлежал дортмундской "Боруссии", а теперь - лондонскому "Челси". "Челси" купил Пулишича у "Боруссии" за 64 миллиона евро.

В финале Золотого Кубка КОНКАКАФ сборная США сыграет против сборной Мексики. мексиканцы в своем полуфинале накануне победили сборную Гаити - 1:0.


Агентство Телевидения Новости

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