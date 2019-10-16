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Определился 6-й участник финальной части Евро-2020

Определился 6-й участник финальной части Евро-2020

Из 24-х вакансий на участие в финальной части футбольного Евро-2020 уже заполнена четверть.

Сборная Испании гарантировала себе путевку на чемпионат Европы после того, как свела к ничьей 1:1 матч со сборной Швеции. У испанцев 20 очков после 8-ми туров, и ниже 2-го места в группе "F" они уже не опустятся

Испания стала шестой сборной, отобравшейся на Евро-2020. Ранее этого права добились сборные Бельгии, Италии, Польши, России и Украины.

Агентство Телевидения Новости

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