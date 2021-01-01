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Определился обладатель первого футбольного трофея в 2021 году

Определился обладатель первого футбольного трофея в 2021 году

Финальный матч в соотвтетсвии с расписагнием состоялся первого 1 января 2021 года.

Именно сегодня определился обладатель Кубка Императора - такое название носит розыгрыш Кубка Японии по футболу. Это самый старый в Японии футбольный турнир, который был основан в 1921 году.

И, вот, 100 лет спустя этот трофей впервые в своей истории завоевал футбольный клуб "Кавасаки Фронтале". В финале футболисты "Кавасаки" минимально победили команду "Гамба Осака" - 1:0. Победный гол на 55-й минуте матча провел Каору Митома.

Ниже, в видеообзоре матча, этот гол на 6:00.

Следует еще отметить, что гол Митомы стал первым голом в мире в официальных футбольных матчах в 2021-м году.


Агентство Телевидения Новости

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