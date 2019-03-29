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Откровенно пижонивший боксер был жестко нокаутирован за 13 секунд до гонга

Откровенно пижонивший боксер был жестко нокаутирован за 13 секунд до гонга

Боксер уверовал в свою победу, стал пританцовывать с опущенными руками и был покаран.

В английском Лестере бою за титул WBO European в первом полусреднем весе дрались британец Сэм Максвелл и француз Сабри Седири.

Седири в первом и втором раундах отправлял Максвелла в нокдауны. Причем, весьма тяжелые нокдауны, однако Максвелл оба раза "выжил" и сумел продолжить бой.

В заключительном же 10-м раунде, когда до его окончания оставалсь полминуты, Седири, влядея ощутимым преимуществом, позволил себе попижонить. И, вот, эта его пританцовка в с опущенными руками завершилась тем, что за 13 секунд до гонга он пропустил сокрушительный нокаутирующий удар и повалился на ринг.. И, в итоге, почти проигравший Максвелл победил нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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