Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:49
Просмотров: 78

Переехавший в Польшу харьковский боксер Федор Черкашин продолжил победную серию

Переехавший в Польшу харьковский боксер Федор Черкашин продолжил победную серию

Польский боксер среднего веса с харьковскими корнями 23-летний Федор Черкашин одержал свою 13-ю победу на профессиональном ринге в 13-ти проведенніх боях.

В польском Жешуве Черкашин боксировал против Уэса Кеппера. Это был 10-тираундовый рейтинговый бой.

Черкашин не сумел нокаутировать соперника, но при этом одержал безоговорочную победу, выиграв все раунды. Все трое судей единогласно отдали победу Черкашину по очкам 100-90.

После боя Федор Черкашин бегло по-польски ответил на вопросы журналистов.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 