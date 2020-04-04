Первая победа "Динамо" (Минск) с украинцем в составе

3-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал матчем в Минске между местным "Динамо" и командой "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

За "Динамо" в основном составе вышел один украинец - Артем Сухоцкий, за "Торпедо-БелАЗ" - другой - Дмитрий Юсов.

"Динамо", проиграв оба матча на старте чемпионата Беларуси, в 3-м туре наконец-то одержало победу - 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Отличились Владислав Климович и Карло Бручич.

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