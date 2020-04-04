Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:18
Просмотров: 49

Первая победа "Динамо" (Минск) с украинцем в составе

Первая победа Динамо (Минск) с украинцем в составе

3-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартовал матчем в Минске между местным "Динамо"  и командой "Торпедо-БелАЗ" из Жодино.

За "Динамо" в основном составе вышел один украинец - Артем Сухоцкий, за "Торпедо-БелАЗ" - другой - Дмитрий Юсов.

"Динамо", проиграв оба матча на старте чемпионата Беларуси, в 3-м туре наконец-то одержало победу - 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме. Отличились Владислав Климович и Карло Бручич.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 