Первое чемпионство в истории клуба

За все время проведения чемпионатов Турции по футболу только 5 команд завоевывали золотые медали. И, вот, появилась шестая

Стамбульский "Истанбул Башакшехир" стал впервые в своей истории чемпионом Турции. "Истанбул Башакшехир" обеспечил себе "золото" сезона 2019/20 гг. за тур до завершения турецкой футбольной Суперлиги, обыграв 1:0 "Кайсериспор".

У "Истанбул Башакшехира" стало 69 очков. У ближайшего преследователя - "Трабзонспора" - 62.

Чемпионаты Турции по футболу проводятся в 1959 года. До сих пор чемпионами удавалось стать "Галатасараю", "Фенербахче", "Бешикташу", "Трабзонспору" и "Бурсаспору". А теперь еще и "Истанбул Башакшехиру".

"Истанбул Башакшехир" обыграл "Кайсериспор" и стал чемпионом Турции при пустых трибунах. Зато после матча болельщики с пиротехникой прошли победным маршем от стадиона до площади Таксим.

алатасарай – 22. Далее идут Фенербахче (19), Бешикташ (15), Трабзонспор (6), Бурсаспор (1)https://football24.ua/ru/turcija_tag51278/





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