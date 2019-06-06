По нокдауну в каждом раунде в бою за титул "суперчемпиона"

В Нью-Йорке состоялся зрелищный боксерский поединок, в котором "суперчемпион" мира по версии WBA во втором среднем весе британец Каллум Смит защитил свой титул.

Смит, не знающий поражений на профессиональном ринге, дрался против француза Хассана Н'дама Н'жикама.

В первом, втором и третьем раундах Смит отправлял соперника в нокдаун. Н'жикам каждый раз поднимался. Но после третьего нокдауна рефери решил, что хватит и остановил бой, присудив Смиту победу техническим нокаутом.





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