Победа нокаутом на ледовой площадке

Драки в хоккее возникают довольно часто. Порой они завершаются очень эффектно

Именно так случилось уже на 2-й минуте матча реегулярного чемпионата НХЛ между "Тампа Бей Лайтинг" и "Нью-Йорк Рейндежрс".

В кулачном бою сошлись хоккеисты этих клубов Патрик Марун и Мишель Хейли. Хейли, значительно уступающий в росте, сначала эффективно защищался, а затем улучил момент и нанес эффектный нокаутирующий удар, которым моментально повалил Маруна.

Сам же матч завершился победой "Рейнджерс" - 4:1.





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