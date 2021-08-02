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Победа в финальном матче добыта голом на 117-й минуте

Победа в финальном матче добыта голом на 117-й минуте

Всё шло к серии послематчевых пенальти, но случился судьбоносный гол.

В США завершился розыгрыш Золотого кубка КОНКАКАФ по футболу. В финале встречались сборные США и Мексики. С 2002-го года этот самый престижный футбольный трофей для стран Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна выигрывали только США либо Мексика.

На сей раз в финальном матче, проходившем в американском городе Парадайз (штат Невада), основное время завершилось вничью - 0:0. Был назначен овертайм. И на 117-й минуте, когда до серии послематчевых 11-метровых оставалось три минуты, Майлз Робинсон своим голом принес сборной США победу - 1:0 и вожджеленный трофей.


Агентство Телевидения Новости

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