Победный бросок одновременно с сиреной и сумасшедшие эмоции

Очень драматичная развязка.

В НБА в матче между "Финикс Санс" и "Лос-Анджелес Клипперс" счет на последних секундах четвертой четверти был ничейным - 115:115.

Баскетболист "Финикса" Дэвин Букер выпусти мяч из рук, совершив броско по кольцу "Клипперс" в тот момент, когда до сирены оставалась одна секунда. Броско оказался точным, и "Финикс" праздновал победу - 117:115.

После чего Букер едва не был задушен в объятиях партнеров по команде.





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