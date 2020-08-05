05.08.2020 18:54
Просмотров: 126
Победный бросок одновременно с сиреной и сумасшедшие эмоции
Очень драматичная развязка.
В НБА в матче между "Финикс Санс" и "Лос-Анджелес Клипперс" счет на последних секундах четвертой четверти был ничейным - 115:115.
Баскетболист "Финикса" Дэвин Букер выпусти мяч из рук, совершив броско по кольцу "Клипперс" в тот момент, когда до сирены оставалась одна секунда. Броско оказался точным, и "Финикс" праздновал победу - 117:115.
После чего Букер едва не был задушен в объятиях партнеров по команде.
Загрузка...