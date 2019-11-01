Последняя хака сборной Новой Зеландии на чемпионате мира-2019 по регби

В Японии на чемпионате мира по регби дошло дело до непосредственного розыгрыша медалей.

Сегодня в матче за 3-е место встретились сборные Новой Зеландии и Уэльса.

Предваряла поединку традиционный новозеландский боевой танец хака в исполнении регбистов этой страны.

Вдохновившись, новозеландцы одержали убедительную победу 40:17 и завоевали "бронзу".

В матче был и курьезный эпизод, когда валлийский регбист снял с соперника трусы.

Завтра, в финале, сойдутся сборные Англии и ЮАР.





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