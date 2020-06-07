Продлен контракт с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко

Независимо от того, как выступит сборная Украины по футболу на Евро-2020, перенесенном на 2021 год, Андрей Шевченко останется на посту главного тренера национальной сборной и после завершения чемпионата Европы.

Сегодня официально объявлено, что УАФ продлила контракт с Шевченко на 2,5 года - до завершения 2022 года.

Также новые до 31 декабря 2022 года подписали ассистенты Шевченко по тренерскому штабу: Александр Шовковский, Педро Хара, Андреас Малдера и Мауро Тассотти.

Агентство Телевидения Новости