Спорт
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07.06.2020 18:59
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Продлен контракт с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко

Продлен контракт с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко

Независимо от того, как выступит сборная Украины по футболу на Евро-2020, перенесенном на 2021 год, Андрей Шевченко останется на посту главного тренера национальной сборной и после завершения чемпионата Европы.

Сегодня официально объявлено, что УАФ продлила контракт с Шевченко на 2,5 года - до завершения 2022 года.

Также новые  до 31 декабря 2022 года подписали ассистенты Шевченко по тренерскому штабу: Александр Шовковский, Педро Хара, Андреас Малдера и Мауро Тассотти.

 

Агентство Телевидения Новости

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