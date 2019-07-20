Проигравший российский боксер в критическом состоянии. Отек мозга

В американском Оксон-Хилле состоялся рейтинговый боксерский поединок в суперлегком весе, приведший к критическим последствиям для 29-летнего россиянина Максима Дадашева, потерпевшего первое поражение в своей карьере.

Дадашед дрался против пуэрториканца Субриэля Матиаса. В 11-м из 12-ти запланированных раундов Дадашев пропустил большое количество сильных ударов, и на 12-й раунд выйти не смог.

Он сумел самостоятельно покинуть ринг, но при этом ему становилось все хуже и хуже. По пути в больницу Дадашев потерял сознание и впал в кому.

У боксера развился отек мозга. Его состояние оценивается на данный момент, как критическое.

До сих пор в послужном списке Дадашева было 13 побед, в ом числе 11 нокаутом. И, вот, он потерпел первое поражение, которое может оказаться в буквальном смысле смертельным.





Агентство Телевидения Новости