Прыгун с травмплина не сумел затормозить после приземления

Прыжок получился хорошим, а вот после приземления...

В австрийском Инсбруке на этапе "Турне четырех траплинов" чешский летающий лыжник Цестмир Козишек, приземлившись после прыжка, не сумел затормозить, врезался в защитное ограждение и перелетел через него верх ногами и соответственно лыжами.

После чувствительного падения спортсмен самостоятельно поднялся и, кажется, ничего себе не сломал, однако изрядно ушибся.





Агентство Телевидения Новости