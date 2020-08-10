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Рефери никак не реагировал, когда боксер уже не мог защищаться

Рефери никак не реагировал, когда боксер уже не мог защищаться

Рефери не спешил вмешиваться, хотя уже было очевидно, что боксер нокаутирован

В рамках вечера бокса в южнокорейском Пучхоне дрались два местных боксера второго среднего веса (76,2 кг) Си Хьюк Чой и До Ха Лим.

В 3-м раунде Си Хьюк Чой стал уже откровенно бить на выбор по сопернику, который был не в состоянии защищаться. Рефери не стал останавливать бой, даже когда До Ха Лим уже откровенно сел на канаты, ринга, и его руки и ноги ослабли. Си Хьюк Чой поступил благородно - сам, без указания рефери, прекратил избиение уже откровенно нокаутированного соперника. И только после этого рефери остановил поединок, зафиксировав нокаут.

Ниже на видео вышеописанная развязка этого боксерского поединка, начиная с 10:40.


Агентство Телевидения Новости

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