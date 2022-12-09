Рейтинг найкращих букмекерів України

Коли людина обирає для себе букмекерську контору, бажається зробити правильний вибір. Ресурс, якому не страшно довірити власні дані та кошти. У такому випадку з вибором допоможе рейтинг букмекерських контор України, щоб потенційні користувачі могли вирішити для себе, що для них важливіше понад усе.

У список найкращих букмекерських контор України були включені інтернет-ресурси, що готові запропонувати широкий вибір спортивних подій, розпис окремих матчів. Також має значення наскільки високий коефіцієнт ставок. Коли рейтинг складався, до уваги брали не тільки відгуки гравців. Оцінка експертів стосувалася великої кількості аспектів, що надали чудову змогу переконатися у тому, що сервіс, про який йдеться являється надійним та безпечним.

Сайти українських БК: рейтинг найкращих

Говорячи про надійність сайтів, які можуть запропонувати послуги беттінгу, варто взяти до уваги безліч чинників. Сюди може входити статус и стаж компанії, чи є в наявності ліцензія, конфіденційність, методи, що використовуються для того, щоб захистити персональні дані та безпеку проведення фінансових операцій. З усього цього можна зробити наступні висновки:

Надійні БК УК використовують виключно передові SSL протоколи. Робиться це для того, щоб шифрувати дані, повністю виключаючи сторонній доступ до персональних даних клієнта та фінансової інформації;

Завдяки умовам конфіденційності, передача інформації третім особам повністю виключається;

Головним критерієм, що відповідає за надійність сайту, являється наявність потрібних документів, зокрема української ліцензії. Коли мається така ліцензія, тоді можна бути певним, що БК повністю легальна.

Не останню роль відіграють бонуси від букмекерських контор, оскільки подібні нарахування дозволяють отримати додаткові шанси на виграш. При цьому не ризикуючи реальними коштами та нічого не втрачаючи.

Якщо ж говорити про конкретні ресурси, то можна привести наступний список:

Кюрасао. Даний регулятор не ділиться на розділи, де є букмекерські ставки та ігри. Діє один тип ліцензії, яка дозволяє проводити ігри та приймати спортивні ставки у режимі онлайн;

Коста-Ріка. Видає ліцензії за мінімальний пакет документів, які потрібні від того, хто володіє ресурсом;

Острів Мен. Являється одним з самих перших юрисдикцій, що видавали ліцензії для можливості організувати діяльність азартних ігор.

Коли складався рейтинг українських БК, з боку експертів враховувалися думки гравців щодо самого сервісу, а також наскільки добре працює служба підтримки, рівень чесності та оперативності виплат та інше. Практичні дослідження дозволили оцінити наскільки сайт зручний, надійність мобільних застосунків та платіжних сервісів.

Які бонусні нарахування пропонують БК України

Бонусні нарахування, без сумніву являються важливим питанням для більшості учасників спортивних ставок. Букмекерські контори також оцінюються за різноманітністю та вигодою від бонусних пропозицій для гравця.

Зазвичай, готові запропонувати наступні види бонусів:

Вітальний бонус, який гравець отримує за те, що пройшов реєстрацію;

Бонуси що зараховуються за внесення депозитів, перший та наступні;

Нарахування кешбеку, бонуси за те, що запросили нових гравців;

Спеціальні пропозиції під час проведення акцій та програми лояльності.

Привабливість таких бонусів полягає у тому, що вони збільшують шанси на виграш, але не вимагають вкладення додаткових коштів. Проте варто знати, що бонуси можна тільки відіграти, не вийде вивести на картку, як реальні гроші.