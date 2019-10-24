Рестлер жестко обошелся с Фьюри. Кажется, Фьюри по-настоящему разозлился

Эпатажный британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри, собирающийся дебютировать в рестлинге, провел тренировку, на которой в какой-то момент все пошло не по плану.

Сначала Фьюри отрабатывал приемы рестлинга со значительно уступающим ему по габаритам оппонентом.

А затем внезапно появился супертяж Брон Строумен, после силового приема которого Фьюри упал и, кажется, реально травмировал ногу.

После чего британский боксер стал по-настоящему злиться, но ничего поделать не смог.





Агентство Телевидения Новости