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Рестлер жестко обошелся с Фьюри. Кажется, Фьюри по-настоящему разозлился

Рестлер жестко обошелся с Фьюри. Кажется, Фьюри по-настоящему разозлился

Эпатажный британский боксер-супертяж Тайсон Фьюри, собирающийся дебютировать в рестлинге, провел тренировку, на которой в какой-то момент все пошло не по плану.

Сначала Фьюри отрабатывал приемы рестлинга со значительно уступающим ему по габаритам оппонентом.

А затем внезапно появился супертяж Брон Строумен, после силового приема которого Фьюри упал и, кажется, реально травмировал ногу.

После чего британский боксер стал по-настоящему злиться, но ничего поделать не смог.


Агентство Телевидения Новости

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