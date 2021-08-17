17.08.2021 16:36
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Российская болельщица осталась в нижнем белье, чтобы футболист подарил ей футболку
Так себе фигура.
Во время матча 3-го тура российской Премьер-Лиги по футболу между командами "Уфа" и "Локомотив" (Москва) болельщица "Уфы" осталась в нижнем белье сомнительного качества и с плакатом в руках: "Бауэр, подари футболку, а то холодно"
Обращение было адресовано австрийскому футболисту "Уфы" Морицу Бауэру.
Руководство "Уфы" отыскало болельщицу, пригласило ее на тренировочную базу, и там Бауэр действительно подарил ей футболку.
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