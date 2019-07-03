Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:49
Просмотров: 138

Российская соперница Свитолиной сдалась из-за судорог

Российская соперница Свитолиной сдалась из-за судорог

Первая ракетка украинского тенниса Элина Свитолина во втором круге Уимблдона встречалась с Маргаритой Гаспарян из России.

Свитолина проиграла первый сет - 5:7. В 11-м гейме второй партии при счете 5:5 у Гаспарян начались судороги в ранее травмированной ноге.

Россиянке стали оказывать медицинскую помощь прямо на корте. Через некоторое время она смогла продолжить матч.

Свитолина выиграла этот гейм и повела, таким образом, во втором сете 6:5. После чего, в 12-м гейме при счете 40-15 в пользу Свитолиной Гаспарян, мучаясь из-за судорог в ноге, расплакалась и сдалась, отказавшись играть дальше.

Таким образом, Свитолина вышла в третий круг Уимблдона.

Ниже, на видео матча, мучения Гаспарян начинаются с 1:44:30.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 