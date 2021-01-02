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Сегодня 17:35
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Российские лыжники завалили друг друга перед финишем этапа "Тур де Ски"

Российские лыжники завалили друг друга перед финишем этапа Тур де Ски

На лыжной многодневке "Тур де Ски" сегодня "отличились" российские спортсмены.

"Тур де Ски-2021" проходит без диктующих мировую моду норвежских лыжников, покольку те решили не подвергать себя дополнительной опасности заразиться коронавирусом.

Сегодня в гонке с масс-стартом на 15 км классическим сителем на трассе в швейцарском Валь-Мюстаире один российский лыжник - Александр Большунов, уйдя в отрыв, финишировал первым. Трое других - Алексей Червоткин, Евгений Белов и Иван Якимушкин боролись за 2-е место. 

На последнем перед финишем вираже Белов толкнул Червоткина. Оба упали. Якимушкин, объезжая их, вынужденно ушел на огромный крюк. Этими ляпами российских гонщиков воспользовался шедший за ними швейцарец Дарио Колонья и спокойно занял 2-е место.

Ниже на видео вышеописанная ситуация, начиная с 2:40.


Агентство Телевидения Новости

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