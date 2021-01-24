Российский лыжник стал бить финского после финиша

Скандал на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

В финском Лахти сегодня в рамках розыгрыша кубка мира состоялась мужская эстафета 4x10 км.

Победу одержали норвежцы, а за второе место сражались сборные Финляндии и России. Финский лыжник Иони Мяки не дал на финишной прямой россиянину Александру Большунову пробежать по оптимальной траектории..

Зв финишной чертой разозлившийся Большунов ударил опредившего его Мяки.

В результате сборная России не получит 3-го место. Вся команда дисквалифицирована в этой эстафете. А Большунова, к тому же, ожидают еще и серьезные индивидуальные санкции.





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