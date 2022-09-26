Секрети успішних ставок на футбол онлайн

Укладати спортивні парі люди звикли давно. Раніше це робили в стаціонарних букмекерських конторах (БК), а тепер ставки на футбол в основному розміщують онлайн. Це економить час людини та дає більше можливостей. Адже букмекерів та пропонованих видів парі сотні. І найпопулярніший вид спорту, на який роблять ставки – це футбол. Тим, хто тільки потрапив у світ беттінга (онлайн-ставки на спорт), ситуація може здатися складною. Тому дамо кілька порад, як робити максимально вигідні ставки на футбольні матчі, щоб у результаті розвага стала стабільним заробітком.

Інформація про ставки для новачків

Беттери роблять ставки на футбол через інтернет в букмекерських конторах. Тобто, всі операції проходять через сайт. Для ставки потрібно зареєструватися або авторизуватися на сайті БК, поповнити ігровий баланс і вибирати пропозиції букмекера. Поставити ставку на футбол краще у легальних БК. Зрозуміти, що контора працює офіційно, можна за наявності ліцензії на сайті.

Коли вибрано букмекерську контору для ставок, залишається розібратися в самих особливостях. Які пропозиції трапляються бетторам:

Ставка на кінець. Тут пропонується поставити на перемогу конкретної команди, на нічию або на те, що матч не завершиться (це називається ставка 12).

Ставка на влучний рахунок. Передбачити його дуже важко, тому тут завжди високі коефіцієнти.

Фора. Це допустима перевага чи відставання однієї з команд. Ставки з форою робляться, щоб гра була цікавішою. Головне, щоб команда не програла чи не перемогла з більшим розривом, ніж вказана фора.

Тотал. Це загальна кількість голів у матчі. Потрібно зробити ставку на футбол на більшу чи меншу кількість, ніж запропонував букмекер. Якщо гравець ставить менше 4,5, то головне, щоб гра закінчилася з 4 забитими в сумі голами або менше.

Інші ставки. Сюди може входити кількість штрафів, пенальті, голи, забиті лише додатковому часі, у якому таймі буде забитий перший гол, з яким рахунком закінчиться перший тайм тощо.

Ще один важливий аспект – коефіцієнти. БК намагаються підрівняти їх відносно один одного, але розбіжність є. Тому варто пошукати контору, яка надає найвигідніші кефи.

Що допоможе зробити ставку, яка принесе виграш?

Більшість беттерів роблять ставки на футбол на завтра не просто заради азарту. Вони хочуть вигравати гроші. Тому не ставлять навмання, а постійно стежать за світом футболу та аналізують багато інформації. У БК розпис на футбол найглибший, тут можна зустріти оригінальні пропозиції та високі коефіцієнти. Ризикувати чи ставити лише на ймовірні події, кожна людина вирішує самостійно. Але навіть при виборі вузького кола ставок (на тотал і результат, наприклад) важливо не поспішати і ретельно подумати. У виборі найімовірніше виграшної ставки на футбол онлайн допоможуть аналітика та прогнози на футбол.

Власна аналітика

Якщо беттер уважно стежить за командами та футболом загалом, обов'язково має враховувати:

склад команд;

фізичну форму футболістів;

травми;

історію матчів;

умови ігор;

мотивацію;

турнірне становище;

де проходитиме гра;

арбітра матчу.

Усі ці дані у сумі допоможуть зробити максимально точний прогноз. Тільки на його основі вдасться поставити ставки на футбол та виграти, а не сподіватися на удачу до останнього.

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