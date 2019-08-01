Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:06
Просмотров: 50

"Шахтер" устраивает в Харькове открытую предыгровую тренировку

Шахтер устраивает в Харькове открытую предыгровую тренировку

Тренироваться в Харькове перед первым домашним матчем на глазах у болельщиков становится трендом для украинских профессиональных футбольных клубов.

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925", проведя предыгровую тренировку в присутствии болельщиков и прессы накануне матча с "Ингульцом", на следующий день победил 1:0.

Сегодня чемпион Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" сообщил на своем официальном сайте, что также проведет в Харькове открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Карпатами".

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 