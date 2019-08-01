"Шахтер" устраивает в Харькове открытую предыгровую тренировку

Тренироваться в Харькове перед первым домашним матчем на глазах у болельщиков становится трендом для украинских профессиональных футбольных клубов.

Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925", проведя предыгровую тренировку в присутствии болельщиков и прессы накануне матча с "Ингульцом", на следующий день победил 1:0.

Сегодня чемпион Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" сообщил на своем официальном сайте, что также проведет в Харькове открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Карпатами".

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