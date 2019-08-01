Сегодня 17:06
Просмотров: 50
"Шахтер" устраивает в Харькове открытую предыгровую тренировку
Тренироваться в Харькове перед первым домашним матчем на глазах у болельщиков становится трендом для украинских профессиональных футбольных клубов.
Харьковский клуб Первой лиги украинского футбола "Металлист 1925", проведя предыгровую тренировку в присутствии болельщиков и прессы накануне матча с "Ингульцом", на следующий день победил 1:0.
Сегодня чемпион Премьер-Лиги донецкий "Шахтер" сообщил на своем официальном сайте, что также проведет в Харькове открытую тренировку для болельщиков перед матчем с "Карпатами".
Загрузка...