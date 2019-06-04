Шайбой в лицо. Подозрение на перелом челюсти

В Кубке Стэнли в разгаре финальная серия плей-офф. В четвертом матче серии случился неприятный инцидент.

Капитан "Бостона" Здена Хара получил в начале второго периода поединка против "Сент-Луиса" удар шайбой в лицо от Брейдэна Шенна.

Из губы тут же пошла кровь, и продолжить игру он уже не смог. У Хары подозрение на перелом челюсти.

Сам же матч завершился победой "Сент-Луиса" - 4:2, а счет в серии до четырех побед стал ничейным 2-2.





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