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02.08.2023 18:59
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Шакур викликав на бій Ломаченка – українець отримає шанс стати чемпіоном світу

Шакур викликав на бій Ломаченка – українець отримає шанс стати чемпіоном світу

Український боксер легкої ваги Василь Ломаченко може вийти в ринг проти американця Шакура Стівенсона.

Стівенсон залишається непереможеним у профі-ринзі з рекордом 20-0, 10 KO, про це повідомляє Спорт24.

«Чемпіоне, Василю Ломаченку, влаштуймо бій найвищого рівня. Я хочу подарувати справжнім фанатам дивовижну ніч боксу», – написав Шакур у своєму Twitter.

Раніше WBC надала абсолюту легкої ваги Девіну Хейні статус “чемпіона у відпустці”, щоб він провів поєдинок з Реджисом Прогрейсом у першій напівсередній вазі.

У такий спосіб, пасок за версією цієї організації в 135-фунтовому дивізіоні стане вакантним.

Обов’язковим претендентом на нього є Стівенсон, тому цей титул, найімовірніше, стоятиме на кону потенційного мегафайту між Шакуром та Ломаченком.

Та якщо Хейні захоче повернутися до легкого дивізіону, то отримає пріоритетне право битися за пояс.

Нагадаємо, у травні Василь програв Девіну за одноголосним рішенням суддів та втратив другий у кар’єрі шанс стати абсолютним чемпіоном.

Агентство Телевидения Новости

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