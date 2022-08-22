Спорт
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22.08.2022 15:05
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Школяр з Харкова отримав статус міжконтинентального плавця у запливі через Босфор

Школяр з Харкова отримав статус міжконтинентального плавця у запливі через Босфор

Харківський школяр із Салтівського району Борис Колотов подолав 6,5 кілометрів на Босфорі за 1:04:25.

34-й крос-континентальний заплив через Босфор відбувся 21 серпня. Це щорічне змагання з плавання на відкритій воді між Європою та Азією.

Заплив проводиться Національним олімпійським комітетом Туреччини щорічно з 1989 року. Дистанція 6,5 км починається в Калніджі (в азіатській частині Стамбула) і закінчується в парку Куручешме Джеміль Топузлу (у європейській частині мегаполісу).

Борис Колотов отримав статус міжконтинентального плавця та нагороджений медаллю фінішера.

Агентство Телевидения Новости

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