31.07.2021 17:26
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Штангист, оказавшийся ненужным Украине, завоевал олимпийскую медаль, выступая за Грузию
Бывший украинский тяжелоатлет Антон Плесной, родившийся в Днепре, пополнил сегодня на Олимпиаде-2020 медальную копилку Грузии.
Плесной выступает за Грузию с 2017 года. С тех пор он выиграл чемпионатат Европы, а также становился призером чемпионата мира и чемпионата Европы.
И, вот, сегодня в коллекции экс-украинца появилась еще и бронзовая олимпийская медаль.
Плесной выступал в весовой категории до 96 кг. Он показал в сумме двоеборья 387 кг (177 кг в рывке плюс 210 кг в толчке) и занял 3-е место, уступив лишь Фаресу Эльбаху из Катара и венесуэльцу Вальенилье Санчесу.
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